Elezioni Regionali 2021, Oliverio a Bagnara: "siamo in campo per avviare la ricostruzione"

Mario Oliverio a Bagnara Calabra

Conferenza stampa ieri pomeriggio a Bagnara Calabra per Mario Oliverio, candidato a Governatore della Calabria alle elezioni regionali che si terranno il 3 e il 4 ottobre prossimo. Tanti gli argomenti toccati, così come non sono mancate le punture di spillo in particolare per l'area del centrosinistra e per Amalia Bruni.