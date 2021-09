BAGNARA CALABRA Piazza Melarosa sarà riqualificata e dedicata al "Pescatore"

Conferenza stampa - Riqualificazione Piazza MelarosaConferenza stampa stamane a palazzo San Nicola per presentare i lavori di riqualificazione di Piazza Melarosa a Marinella. Presenti l'Architetto Giuseppina Versace che ha redatto il progetto, la responsabile dell'Ufficio Tecnico Ing. Letizia Panella, l'assessore ai Lavori Pubblici Francesco Oliverio, e il vicesindaco Mario Romeo.

Si punta quindi alla valorizzazione di un'area che al momento è caratterizzata da spazi non efficientemente utilizzati e lasciati a volte al degrado.

La nuova Piazza farà da punto di riferimento per anziani, giovani e famiglie. Previsti lavori di pavimentazione (verranno soltanto lasciate in terriccio le zone ove sono piantati gli alberi) la risistemazione del verde esistente composto da tre grandi palme da giardino che occupano le parti centrali dei quadrati, e la loro potatura. Verrà liberata la parte centrale con l’asportazione della palma esistente, che in seguito sarà ripiantata ai lati della piazza. Nella parte centrale invece ci sarà lo spazio per l’istallazione di una fontana sormontata da un piccolo monumento al "Pescatore". La dedica della Piazza è legata al forte legame al mare degli abitanti di Marinella, e a uno dei mestieri più antichi della storia che qui viene praticato da secoli. Nel corso della conferenza stampa si è parlato anche di altri interventi che si stanno realizzando sull'intero territorio comunale.

Red