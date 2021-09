PALMI "Grave attacco alla libertà di espressione": la denuncia del Circolo Armino

Circolo Armino - LogoUn fatto grave che provoca sconcerto e turbamento. Se fosse vero quello che scrive un amministratore del gruppo ufficiale Città di Palmi su Facebook ci troveremmo davanti a un inaccettabile attacco alla libertà che il sistema democratico garantisce ad ogni singolo cittadino, giornalista, associazione.

Gli amministratori denunciano intimidazioni e minacce da parte di persone vicine a un candidato regionale di Palmi (centrodestra) dopo la pubblicazione di un post del consigliere di minoranza Pino Ippolito Armino. Un fatto è certo: il post del consigliere Ippolito Armino è stato inizialmente eliminato. Una vicenda che stigmatizziamo con forza. Chiunque si allontani dal percorso democratico usando metodi e atteggiamenti intimidatori mina la convivenza civile e la partecipazione democratica. Invitiamo, pertanto, gli Admin, verso i quali siamo solidali e che ringraziamo per aver comunque reso infine pubblico il post del consigliere Ippolito Armino, di rivolgersi all’autorità giudiziaria per far luce su questa inquietante vicenda.

