BAGNARA CALABRA Al via il tour elettorale di Adone Pistolesi

Adone Pistolesi davanti alla sede

Cominceranno dalle periferie gli incontri pubblici di Adone Pistolesi in vista delle elezioni regionali che si terranno il 3 e 4 ottobre 2021. Primo incontro lunedì 27 settembre alle ore 17.30 a Pellegrina in località Calcara, a seguire dalle ore 18.30 in Piazza Maria SS del Carmelo a Ceramida, e infine alle ore 19.30 in Piazza Maria SS Annunziata a Pellegrina.