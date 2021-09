SCILLA Scritta con il nome di "Scilla" accoglie turisti e visitatori. Iniziativa dell'Amministrazione Comunale

Scritta Scilla allingresso della cittadina della Costa Viola Nei giorni scorsi è stata posizionata da parte del Comune, nei pressi della strada Statale 18 all'entrata di Scilla Sud prima della curva dell'area Morselli, la scritta recante il nome della cittadina. Il nome Scilla è stato scolpito su pietra e posizionato all'ingresso del paese.

Il sindaco Pasquale Ciccone ha postato la foto sui social e tanti sono stati i commenti di residenti e turisti che hanno apprezzato l'iniziativa voluta dall'Amministrazione Comunale. "Appena un'automobilista si accinge a svoltare dalla curva - spiega il sindaco Ciccone - si troverà davanti il nome di Scilla e in prospettiva il paese. Potrebbe sembrare una cosa di poca importanza ma invece è un gesto che vuole trasmettere quant'è grande l'orgoglio per il proprio paese".

La scritta verrà illuminata di notte e alla base verrà realizzata un'area di verde. La foto che ritrae la scritta Scilla è diventata virale sui social, grazie anche al tratto scelto sulla strada statale 18 per posizionare il nome della cittadina scolpita in pietra. Dall'area di Morselli è possibile ammirare il castello Ruffo, il lungomare e il quartiere San Giorgio. Tanti tursiti hanno apprezzato la piccola opera d'arte e si sono congratulati con l'amministrazione comunale per averla realizzata. "Crediamo - ha concluso il primo cittadino - che bisogna adoperarsi in tutte le maniere per far capire al mondo intero quanto è importante l'amore e la passione per rendere sempre bello il proprio paese".

Tina Ferrera