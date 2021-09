Prim Camp

Il ritorno a scuola è stato un momento importante per tanti motivi ma per molte famiglie rappresenta anche una spesa non di poco conto, una spesa che non tutti si possono permettere e che mette in difficolta in primo luogo i genitori e poi i bambini e ragazzi. Prendendo spunto da buone prassi di iniziative nazionali anche noi di Primavera Campese lanciamo l’iniziativa "