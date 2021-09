Forza Italia, apre la sede di Villa San Giovanni

Sede Forza Italia - Villa La sede di Forza Italia apre nella centralissima via Garibadi n. 36 della nostra Città. In questa fase elettorale la sede ospiterà il Comitato elettorale villese per Occhiuto Presidente.

I cittadini potranno rivolgersi al comitato elettorale per conoscere sia il programma elettorale del centrodestra che quello del candidato Presidente Roberto Occhiuto per Regione Calabria, sia le liste e i nomi dei candidati a supporto del centrodestra.

La scelta di aprire a Villa San Giovanni nasce sia per la presenza del Sen. Marco Siclari, originario della città, sia per la posizione strategica che Villa occupa nel Mediterraneo, rappresentando il punto di riferimento per l’attraversamento sia da est ad ovest del Mediterraneo sia dalla penisola all’isola e viceversa. Il Sen Siclari, per la posizione strategica nel Mediterraneo, in presenza dei governatori calabresi e siciliani ad una manifestazione organizzata a Villa dallo stesso Senatore, ha battezzato Villa San Giovanni come la capitale del Mediterraneo. Per questa ragione, insieme ai comuni limitrofi e alla città di Reggio Calabria, Villa San Giovanni deve trovare la giusta collocazione nell’area dello Stretto sfruttando la propria posizione strategica per trovare opportunità di sviluppo e di lavoro nel settore turistico e della portualità, con i necessari investimento nazionali e regionali nella protezione e nel ripascimento della costa, nello spostamento del porto a sud ed in tante altre opere di infrastrutturazione, come l'autoporto.

L'apertura della sede, che presto verrà inaugurata in presenza dei dirigenti provinciali e regionali del partito, è stata annunciata dagli eletti di Forza Italia di Villa San Giovanni insieme al Sen. Marco Siclari