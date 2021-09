BAGNARA CALABRA Inizio anno scolastico. L’Amministrazione Comunale esprime i propri auguri e comunica i servizi messi in atto

Inizia la scuola L’Amministrazione Comunale in occasione dell’apertura dell’anno scolastico previsto per lunedì p.v., comunica che sono terminati i lavori di pulizia straordinaria e di manutenzione ordinaria di tutti i plessi al momento disponibili.

Sin dal primo giorno di scuola partiranno i servizi relativi al trasporto da e per il plesso di Via 24 Maggio e l’assistenza specialistica ai discenti con disabilità, mentre dal 6 ottobre sarà disponibile il servizio di refezione scolastica. Ulteriori lavori di manutenzione delle infrastrutture, compresi gli impianti di riscaldamento, sono già oggetto di affidamento a ditte specializzate.

L’Amministrazione Comunale augura un buon inizio anno scolastico a tutti gli studenti, al personale docente e non docente ed alle famiglie. Che questo sia per tutti un anno proficuo e di ritorno alla normalità. A questo proposito si ribadisce che l’emergenza sanitaria purtroppo non è finita, perciò si invitano tutti alla scrupolosa osservanza dei comportamenti dettati dalle misure anti covid, affinchè l’anno scolastico si possa svolgere serenamente in presenza nei luoghi preposti alla scuola e non a distanza davanti a un computer.

L’Amministrazione Comunale