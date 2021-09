BAGNARA CALABRA Scuola, il Comune cerca locali in affitto

Comune Bagnara Il Comune ha avviato un'indagine di mercato per individuare nel territorio di Bagnara uno o più immobili in locazione passiva da adibire per uso scolastico. l'istituto comprensivo "U. Foscolo" a luglio ha fatto richiesta di ulteriori spazi da adibire per le attività didattiche.

L'avviso non costituisce l'avvio di una procedura di gara pubblica nè una proposta contrattuale. Le proposte di offerta che arriveranno a Palazzo San Nicola non saranno vincolanti per l'Amministrazione Comunale, che può interrompere in qualsiasi momento la procedura e avviarne un'altra. L'immobile o porzioni di immobili richiesti dal Comune devono essere ubicati a Bagnara Centro, Marinella, e Porelli. Gli edifici devono essere dotati di accessi indipendenti e di autonomia funzionale e devono essere di piena proprietà. I locali devono disporsi di un unico piano ed essere dotati del certificato di agibilità e di conformità degli impianti. Inoltre, l'immobile deve essere adeguato alla normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lasvoro e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Gli interessati protranno inviare la proposta di offerta all'Ufficio protocollo del Comune di Bagnara entro il 10 settembre. L'Ente sceglierà la migliore ubicazione degli immobili, la facilità di accesso e il canone mensile. La durata della locazione è fissata fino al giugno 2022.

Tina Ferrera