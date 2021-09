Bagnara Calabra, Maria Pia Fotia candidata alle prossime elezioni regionali

Maria Pia Fotia e Mario Oliverio Ho voluto attendere la presentazione della mia lista, Oliverio Presidente, per potermi presentare di persona. Prima ho aspettato che io fossi presentata da chi mi ha voluto in lista. La mia candidatura parte da lontano, era dicembre 2019 quando mi fu proposto di candidarmi con il presidente Gerardo Mario Oliverio. Avevo accettato firmando la candidatura.

Per me e’ un onore essere candidata col presidente Oliverio, avrei voluto dirlo ieri in sua presenza e davanti alle tv e ai giornali, ma la mia riservatezza e timidezza a volte mi giocano brutti scherzi. Però era giusto scoprire il perché della loro scelta.

Purtroppo nel 2019 ci fu impedito di presentarci, fu raffazzonata una lista il giorno prima della presentazione, che non ha avuto alcuna valenza politica. ‘Democratici e Progressisti’, che votai solo per un motivo. Stessa situazione si stava presentando anche quest’anno, ma fortunatamente il Presidente e’ stato coriaceo, nonostante la fedeltà e il rispetto nei riguardi di un partito il Partito Democratico che non merita un militante di sinistra e un politico come Oliverio. Le testate giornaliste credo ne abbiano parlato e ne parlino di continuo, ma non abbiamo compreso ancora, perché la Calabria vada colonizzata, mentre l’Emilia e la Campania no. Ieri si parlava durante la presentazione di un fatto alquanto strano il doppio commissariamento della Sanità e della politica. La Calabria rappresenta una regione anomala, diversa dalle altre. Una terra di nessuno dove i diritti anche quelli democratici oltre che quelli della salute vengono messi da parte. La Calabria soffre, si ammala però continua a rimanere commissariata la sua sanità da ben undici anni. Si sono avvicendati commissari, che non sono stati capaci di quantificare l’ammontare del debito nei confronti dello stato. Più che non son stati capaci, immagino, sia mancata la volontà. Tanto ai calabresi non interessa saperlo. Non e’ proprio così, ma torniamo a me senza divagare troppo.

Ciò che mi ha spinto ad accettare la candidatura e’ la mia passione politica, quella sconosciuta, latitante da tempo! E si perché non si può sfogare in nessun luogo. I circoli, le sedi tutti chiusi. Si può solo manifestare di rado, quando di trova qualcuno che non ti aggredisce. Si perché prevalentemente la politica e’ intesa come aggressione verbale e non espressione di idee volte al bene comune.

Ho militato nel PD ero dirigente di circolo a partire dal 2012 grazie alla volontà del mio mentore, io lo vedo così, sindaco di Bagnara e amico, Gregorio Frosina, persona che ha la mia stima nonostante i vari contesti. Divento dirigente provinciale numerico nel 2013 e nel 2016 entro a far parte in regione di un coordinamento a guida Cesare Marini ex senatore. Legalita’ e sviluppo. Ognuno di questi incarichi ovviamente di valenza poco più che numerica, anche se allora il PD funzionava finché non arrivò sull’orlo del baratro con la segreteria Renzi con tutti i circoli commissariati. Esco dal PD successivamente alla rottura del 2017, ma più che rottura per noi e’ stata una cacciata. Aderisco ad Articolo Uno, il mio sguardo politico si rivolge a Bersani e Speranza, a sequenza alternata due fari nella notte della politica. Ciò che mi porta a sostenere il Presidente che seguo fedelmente dal 2014 sono gli ideali identici, il coraggio di immaginare una Calabria riscattata dal male della corruzione e dalla persecuzione di chi la Calabria vuole vederla soleggiata e non buia. Sara’ un sogno il nostro, ma bisogna pur sognare per rendere vive delle idee. Sono soprattutto, ma non per ultima cosa, una insegnante che non e’ soddisfatta del modo in cui il corpo insegnante e’ trattato, soprattutto la parte più debole, i precari, di cui io faccio parte. Mi sono impegnata a far valere i nostri diritti, che per un periodo di tempo sono stati appoggiati dal mio ex partito prima il PD, una frangia e poi Articolo uno. Tutto però finisce quando vedi che le interrogazioni parlamentari non ricevono risposta. Mi sono anche interessata per il mio paese, però il mio contributo ha trovato sempre ostacoli, da parte di chi mi ha sempre avversato sia nel partito che nell’opposizione, facendomi apparire davanti a chi io volevo e voglio bene come colei che era il suo danno più grande. Da un anno a questa parte ho deciso di non esprimermi. Ho perfino nel 2016 reperito dei fondi persi per mancanza di capacità progettuale. Ad ogni modo, ora sono qui in questa lista con il Presidente Mario Gerardo Mario Oliverio che mi riempie di orgoglio solo esserci.

Credo di essere la prima donna candidata alle regionali di Bagnara. Questa e’ un’altra cosa molto bella e perciò ringrazio Mario Oliverio per avermi coinvolto. Spero nel sostegno dei miei concittadini, di tutte le persone che mi conoscono e di tutti coloro che di me hanno un bel pensiero. Mi e’ capitato durante la raccolta delle firme per la presentazione della lista, che qualcuno lo abbia espresso e mi ha reso felice. Abbiamo raccolto più firme del necessario 1000 rispetto alle 850. Ringrazio chi ha firmato per noi. E pensare che qualcuno immaginava un altro epilogo! In bocca al lupo alla mia lista al mio Presidente e anche a me.

Maria Pia Fotia