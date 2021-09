Elezioni Regionali Calabria, Adone Pistolesi candidato con DEMA per uno scranno a Palazzo Campanella

Adone con De Magistris >.

Queste le parole di Adone Pistolesi nell'annunciare qualche giorno fa la propria candidatura al Consiglio Regionale della Calabria. Adesso invece è ufficiale, il capogruppo di "Rinascita per Bagnara" è candidato nelle liste di DEMA e corre nel collegio sud alle elezioni che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimo.

<<Nel mio percorso politico (appena 4 anni), - continua - ogni giorno, a qualsiasi ora e in qualsiasi circostanza di necessità e di bisogno, sempre e solo a voi ho sempre risposto, con il mio impegno, con la mia coscienza e con le mie forze, con tutto me stesso. Il 3 e 4 ottobre, solo Voi sarete i padroni del nostro e Vostro destino, a Voi chiedo di starmi al mio fianco e solo a Voi (io) risponderò. Scriviamola Insieme questa pagina di Storia e di Libertà, per i Diritti, per il Presente e per il Futuro>>.

Pistolesi ha scelto De Magistris, e da Bagnara punta ad entrare a Palazzo Campanella per continuare il suo impegno politico cominciato quattro anni fa con la candidatura a sindaco, ed il successivo ruolo di capogruppo in Consiglio Comunale per il gruppo "Rinascita per Bagnara".

Red