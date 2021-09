BAGNARA CALABRA Strutture scolastiche: interrogazione al Sindaco di Santina Parrello (RpB)

Santina Parrello - RpBSantina Parrello (RpB) interroga il Sindaco sulle problematiche relative alle strutture scolastiche.

La scrivente, in qualità di consigliere comunale del gruppo “Rinascita per Bagnara”, facendo seguito e richiamando le precedenti interrogazioni, rimaste inevase, del 25/5/21 e del 01/7/21, nonché la richiesta, inoltrata alla presidente del Consiglio, di inserimento della suddetta problematica quale punto all’o.d.g. del Consiglio comunale del 30.7.21 (quest’ultima rigettata per un cavillo burocratico), reitera nuovamente la richiesta di informazioni sullo stato dell’arte delle strutture scolastiche che ospitano la scuola dell’obbligo nel territorio comunale.

La disastrosa situazione delle suddette strutture scolasticheè tristemente nota e si protrae ormai da tanto tempo. L’odissea scolastica, infatti, ha avuto inizio nel lontano 2018 a seguito della chiusura del plesso Morello per inagibilità ed è proseguita poi nel giugno del 2019 con i lavori per l’adeguamento sismico ed efficientamento energetico presso il plesso Paolotti, sito in Porelli; lavori che, ad oggi, sono sospesi.

Tutto questo ha avuto pesanti ripercussioni sulla popolazione scolastica (studenti, famiglie ed operatori scolastici)che ha subito notevoli disagi legati alla precarietà delle strutture, che hanno spesso comportato gravi ritardi dell’inizio dell’anno scolastico, oltre alle difficoltà derivanti da turni e distribuzione di aule in varie strutture dislocate sul territorio. A ciò si aggiunge l’annosa questione del servizio di scuolabus, che, malgrado i vari proclami, non è mai stato funzionante, accentuando i disagi delle famiglie.

Pertanto, si chiede, onde fare chiarezza e rassicurare gli utenti della scuola, una risposta esaustiva sulla programmazione scolastica dell’anno che sta per iniziare, nella speranza (che è sempre l’ultima a morire!) che il diritto allo studio non venga anche quest’anno immolato sull’altare di una mancata e tempestiva programmazione!