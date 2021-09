BAGNARA CALABRA Inizio nuovo anno scolastico: "Bagnara Aperta" esprime preoccupazione

Bagnara ApertaIl gruppo Bagnara Aperta tante volte (troppe) in questi anni, ha costantemente posto all’attenzione dell’amministrazione comunale la propria preoccupazione per la situazione scolastica cittadina, preoccupazione accentuata da uno stallo permanente, con un sindaco e una giunta comunale incapace di programmare un’entrata “normale” dei nostri ragazzi per l’inizio dell’anno scolastico.

Negli ultimi quattro anni per i ragazzi di Bagnara la campanella è suonata qualche settimana dopo l’inizio previsto dalle Istituzioni scolastiche, per una totale incapacità programmatica di questa amministrazione, chiaramente l’anno scorso con il COVID-19 la situazione è stata disastrosa e la DAD che ha costretto gli alunni a casa per molto tempo è stata una manna dal cielo per gli amministratori che hanno nascosto in questo modo le loro mancanze nel saper affrontare anche in emergenza le situazioni, garantendo i servizi essenziali ai cittadini.

Tante volte abbiamo proposto soluzioni alternative che non sono mai state tenute in considerazione, ma quello che ci affligge maggiormente è che neanche con i genitori che dovrebbero avere una corsia preferenziale la politica è stata in grado di dialogare, di spiegare le decisioni prese. Considerando che la scuola Morello e Paolotti non saranno utilizzabili dai ragazzi e che le altre scuole saranno interessate nelle prossime settimane da lavori sarebbe utile capire in che modo quest’anno sarà garantita l’entrata a scuola dei ragazzi. Restiamo esterrefatti dal leggere di un bando di gara con scadenza 5 settembre 2021, con aggiudicazione nei giorni successivi, per i lavori di messa in sicurezza della scuola materna Marinella, plesso scolastico Pellegrina e plesso scolastico di Solano Inferiore che saranno consegnati il 15 settembre 2021, cinque giorni prima della prevista entrata.

A questo proposito sarebbe utile capire come l’impresa aggiudicataria in tre giorni, considerato il sabato e la domenica, potrà finire lavori per 63 mila euro. Tra l’altro nel titolo è citata la scuola di Solano Inferiore ma nel computo metrico non sono previsti lavori per la frazione preaspromontana. Oltre al danno la beffa, una presa per i fondelli per i cittadini della frazione che hanno il nome nel titolo del lavoro, ma non lavorazioni in una scuola che cade a pezzi. Vorremmo anche sapere perché sono stati effettuati i lavori per lo smaltimento dell’eternit nella scuola XXIV Maggio, ma ancora non sono stati effettuati i lavori per la fornitura e la messa in opera dei pluviali. In sostanza un disastro, milioni di euro annunciati per lavori e poi il nulla assoluto. Vedremo se anche quest’anno, il quinto (un record) i ragazzi dovranno veder posticipato il suono della campanella.