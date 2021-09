SCILLA Il consiglio di quartiere di San Giorgio promuove l’iniziativa “Plastic Free”

CicconeLa Giunta comunale con apposita delibera ha aderito all’iniziativa denominata “Scilla plastic Free” lanciata dal consiglio di quartiere di San Giorgio. I componenti del consiglio hanno anche richiesto all’amministrazione comunale di prevedere degli stanziamenti di bilancio per l’acquisto di un certo quantitativo di borracce multiuso di acciaio o di alluminio da donare agli alunni che frequentano le scuole di Scilla.

L’amministrazione si impegna ad eliminare in maniera graduale i prodotti in plastica dal palazzo comunale e di interrompere gli acquisti in materiale plastico privilegiando altri materiali o utilizzando plastica riciclata. La Giunta ha anche deliberato di limitare l’uso della plastica usa e getta negli eventi pubblici organizzati dall’amministrazione comunale e nelle riunioni del consiglio comunale. Nelle mense delle scuole comunali del territorio è previsto l’utilizzodi posate e piatti di materiale riciclabile o compostabile. L’ ente invita tutte le realtà presenti sul territorio comunale come le associazioni e le scuole ad aderire all’iniziativa “Plastic Free Challenge” e di attivare una strategia di informazione e sensibilizzazione sul tema . Infine l’amministrazione comunale si impegna a ridurre ed eliminare la plastica monouso dalle aree pubbliche e negli spazi privati mediante varie iniziative. Tra gli obiettivi che si prefigge il Comune ci sono anche quellilegati all’incremento di forme di conferimento meno costose, a diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili, a utilizzare le manifestazioni per promuovere la cultura ambientale e del riciclo e a sensibilizzare la comunità e gli imprenditori ed esercenti“ verso scelte consapevoli e virtuose in materia ambientale”.

Tina Ferrera