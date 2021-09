BAGNARA CALABRA Chiusura ufficio postale Porelli: interrogazione al Sindaco di Santa Parrello (RpB)

Santina ParrelloSantina Parrello (Rinascita per Bagnara) interroga il Sindaco sulla problematica relativa alla chiusura dell’ufficio postale di Porelli sito in via XXIV Maggio n. 31. In basso il testocmpleto dell'interrogazione.

La scrivente, in qualità di consigliere comunale del gruppo “Rinascita per Bagnara”, relativamente alla chiusura dell’ufficio postale di Porelli, sito in via XXIV Maggio, rappresenta quanto segue.

Il suddetto Ufficio postale risulta chiuso da diversi mesi, a causa di inagibilità dei locali conseguente ad infiltrazioni d’acqua.

Una chiusura che segue quella precedente adottata per contenere l’emergenza sanitaria da covid-19.

Si rammenta che il suddetto ufficio si trova allocato in una frazione, quale quella porellese, che, oltre ad essere abbastanza popolata , è rappresentata da un’alta percentuale di persone anziane. In aggiunta a ciò, la frazione, che trovasi in posizione periferica, ha una conformità orografica tale cherichiede l’uso di un mezzo di trasporto per raggiungere i viciniori uffici postali di Bagnara centro e Pellegrina.

Pertanto, la chiusura prolungata del suddetto sito ha creato e continua a determinare grave nocumento e numerosi disagi alla popolosa frazione di Porelli.

Risulta al momento incomprensibile la motivazione per cui, nonostante un sopralluogo tecnico effettuato nella primavera scorsa da parte dell’ufficio tecnico comunale, ad oggi non risultano avviati i lavori di manutenzione dei locali che, essendo di proprietà dell’ente comunale, competono al suddetto Ente.

Confidando nella sensibilità di questa amministrazione verso i problemi dei cittadini più fragili, quali sono gli anziani, si chiede un intervento immediato per il ripristino funzionale dei locali, affinchè i cittadini della frazione porellese possano tornare ad usufruire di un servizio essenziale , quale quello svolto dell’Ente Poste.

La scrivente chiede una risposta scritta immediata in relazione a tale problematica, considerato il prolungato tempo trascorso dalla chiusura dell’ufficio postale ad oggi,che sia, soprattutto, conseguenziale ad attività di indirizzo concrete per la riapertura del suddetto ufficio postale.