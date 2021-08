Coronavirus: Le scelte inaccettabili dell’Amministrazione comunale di Palmi

Circolo Armino - PalmiIl Coronavirus morde ancora e si temono nuove ondate di contagi ma il Comune di Palmi mostra di ignorarlo. Il concerto di sabato 14 agosto in piazza I Maggio con migliaia di persone accalcate sotto il palco, senza il minimo rispetto delle norme che regolano in tempo di pandemia l’organizzazione degli eventi pubblici, è un fatto già gravissimo. Suona, poi, del tutto incomprensibile la scelta di organizzare la “notte bianca” e di annullare, viceversa, la fiera di San Rocco. E se mai ne comprendessimo le ragioni, le riterremmo impronunciabili.

La gestione dell’informazione sulla emergenza sanitaria è stata sin qui a dir poco carente. L’Amministrazione pubblica un dato scarnissimo e lo fa per di più settimanalmente, una frequenza inaccettabile stante la velocità rapidissima di riproduzione del virus. L’assenza o la scarsa disponibilità di informazioni genera timori che possono anche essere infondati ma devono essere sapientemente contrastati. L’unità di crisi presso la Prefettura di Reggio Calabria mette a disposizione i dati sull’esito dei tamponi eseguiti giorno dopo giorno che riceve per la Piana dall’Unità Speciale di Continuità Assistenziale (USCA) di Taurianova. Alle stazioni dei Carabinieri è stato attribuito il compito delle interviste telefoniche ai soggetti individuati positivi in modo da consentire l’emanazione delle ordinanze di isolamento domiciliare. Nessuno di questi soggetti è, tuttavia, tenuto (ed infatti non lo fa) a monitorare l’andamento del contagio comune per comune. Ciascun comune, si veda Gioia Tauro ad esempio, si è organizzato in autonomia per produrre le informazioni che servono.

Chiediamo, dunque, con forza all’Amministrazione in carica di: