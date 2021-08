Sabato 28 agosto Amalia Bruni a Villa San Giovanni

LOCANDINA CIRCOLO AMALIA BRUNIGiorno 28 agosto, alle ore 18,00, il Circolo del Partito Democratico di Villa SG ospiterà Amalia Bruni, candidata del Centrosinistra alla Presidenza della Regione Calabria.

Sarà l'occasione per consegnare a chi governerà la Calabria la documentazione prodotta dal Circolo sui tanti dossier cittadini aperti (attraversamento dinamico dello Stretto, Piazzale Anas, Porto a Sud, Polmone di Stoccaggio, inquinamento).

Sarà l'occasione, inoltre, per discutere insieme - nel contesto “di base” dell'impegno dei militanti Democratici, il Circolo, appunto - di criticità ma anche di futuro, di possibilità e di prospettive!

Nel vuoto pneumatico prodotto dall'amministrazione delle Destre, nel cuore del grossolano tentativo di "colonizzazione" leghista, da Villa San Giovanni, dunque (dalla sua auspicata rinascita in termini di lavoro e sviluppo infrastrutturale) parte un percorso unitario per l'affermazione dell'Unica alternativa al malgoverno e al trionfo degli interessi particolari contro il Bene Comune.

Insieme ad Amalia Bruni - con il Centrosinistra e con il Partito Democratico - il Circolo di Villa SG assicura il massimo contributo per il prossimo appuntamento elettorale regionale, con già in vista la battaglia decisiva per riportare un'amministrazione degna di questo nome a Palazzo San Giovanni.

Enzo Musolino - Portavoce - Circolo PD Villa SG