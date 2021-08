BAGNARA CALABRA Le riflessioni di Mario Romeo al termine della rassegna Bagnata Estate 2021

Mario Romeo - VicesindacoA conclusione della rassegna Bagnara Estate 2021, il vice Sindaco Mario Romeo è intervenuto, in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale, sul palco del Karaoke Festival per esprimere alcune considerazioni.

Alle parole di introduzione della conduttrice della kermesse, Carmen Novaldi, che da forestiera ha affermato con piacere di aver trovato una Bagnara cambiata in meglio, Romeo ha così risposto: “Alla fine il lavoro, la dedizione, la passione e l’amore pagano sempre. In questi giorni Bagnara è stata piena di gente, che si è goduta il mare splendido e i servizi che, nonostante qualche inevitabile difficoltà, funzionano. Vedere pullman di turisti che vengono a visitarla è qualcosa di importante e, certo, non era usuale in passato. Per noi è motivo di grande orgoglio ma allo stesso momento ci riempie di responsabilità per fare meglio in futuro. Noi dobbiamo ricordarci – ha proseguito il vice Sindaco- che Bagnara è la perla della Costa Viola e tutti assieme, amministratori e cittadini, la dobbiamo trattare per quello che è. Non ci può essere una buona amministrazione se non ci sono bravi cittadini”. Ha poi aggiunto: “Questo è il messaggio che stasera voglio inviare, non solo ai miei concittadini ma anche a tutti coloro che hanno dimostrato di apprezzare Bagnara in questo periodo. E le presenze sono state tante”.

Romeo ha proseguito con dei ringraziamenti: “L’estate è lunga: stasera, si chiude Bagnara Estate, rassegna iniziata il 31 luglio. Voglio ringraziare la Croce Rossa italiana, con l’instancabile Carmela Luppino, preziosa in tutte queste serate realizzate in periodo di Covid, garantendo il distanziamento e il rispetto delle norme. Tante persone volevano entrare ma le norme, che vanno rispettate, non lo hanno consentito. Voglio ringraziare Santino Dato a cui siamo vicini per i momenti personali tristi vissuti di recente: con professionalità e serietà ha garantito il regolare svolgimento della rassegna. La nostra Bagnara Estate è stata teatro, musica, cultura, moda e non è stato facile per lui rispondere alle diverse richieste ed esigenze delle Associazioni che hanno partecipato. Non c’è buona amministrazione e buona organizzazione senza coloro che faticano. Ringrazio pubblicamente il qui presente Felice, una persona che si mette sempre a disposizione. Da trenta giorni è impegnato a sistemare la piazza dedicata alla rassegna. Tante piccole cose alla fine fanno una cosa importante. Noi ce l’abbiamo messa tutta e speriamo, per il futuro, di poterci impegnare per migliorarci”.

Rifendendosi, poi, alla gara canora quasi conclusa ha aggiunto: “Stasera, questa musica e queste performance di persone comuni (domani torneranno a fare gli impiegati, i commercianti, le casalinghe), spero siano state utili a scacciare un po' le preoccupazioni legate al Covid che noi tutti abbiano da due anni. Speriamo, dal prossimo anno, di poter ritornare alla normalità, senza le restrizioni, per avere serenità e, nello stesso momento, quel gusto di fare le cose in libertà, oggi negato”.

Infine ha concluso così: “La nostra terra ha bisogno di promozione, perché il nostro mare è splendido. Quello che riusciamo a gustare nel nostro territorio, grazie alle varie attività (pizzerie, gelaterie, ristoranti, bar, fabbriche di torrone), che ci regalano tanta qualità, oggi è frutto di sinergia. Quando c’è sinergia in una famiglia come in un’azienda, quando c’è unità, i risultati vengono fuori.

Aggiungo che, chi ci ha onorato quest’anno della sua presenza sul nostro territorio, il prossimo anno troverà una Bagnara ulteriormente trasformata. Tra qualche giorno, infatti, inizieranno i lavori del nuovo lungomare e inizieranno anche tantissimi altri interventi che ci permetteranno di mettere la nostra città nelle condizioni di essere maggiormente a misura d’uomo e di donna, così come i nostri avi e il buon Dio ce l’avevano consegnata. A noi il compito di mantenerla e, anzi, migliorarla ogni giorno”.

Riceviamo e pubblichiamo