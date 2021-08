Elezioni Regionali, parte da Bagnara la corsa di Adone Pistolesi

Adone Pistolesi davanti alla sede Al via ufficialmente la campagna elettorale per Adone Pistolesi, candidato con Luigi De Magistris alle prossime elezioni regionali che si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre. Taglio del nastro alle ore 18.30 presso la nuova sede in Via Nastari, a cui parteciperà lo stesso De Magistris, e subito dopo nei locali della Società Operaia si terrà un incontro pubblico.

"La mia storia di passione, di sentimenti e di amore senza interessi per la mia Bagnara non inizia ma prosegue - questo il commento di Adone Pistolesi, che continua - i sentimenti, le emozioni e la passione che mi hanno legato e legano indissolubilmente con la mia gente e la mia Terra sono in questa mia scelta di Credo e di Vita. Il Cambiamento é oggi. Io ci sarò e se vorrete, in piena Libertà, usatemi, io non vi tradirò!"

Red