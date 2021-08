San Roberto, in Aspromonte dopo gli incendi l'incubo del dissesto idrogeologico

«A San Roberto l’altro giorno un incidente è stato causato dalla presenza incontrollata dei cinghiali, acuita ancora di più dagli incendi che costringono questi animali selvatici alla fuga dai loro habitat. Ho visto le condizioni ed i danni dell’automobile dopo l’impatto, si è rischiata una vittima umana, tragedia sventata solo dalla prontezza di riflessi del conducente – continua il sindaco Micari – Il mio Comune così come altri ha per tempo compreso tali problematiche ed agito in maniera preventiva disponendo adeguate ordinanze atte ad istituire e coordinare squadre per fronteggiare i cinghiali in aree abitate. Ma queste misure sono state vanificate e bloccate dalla Regione. Per gli incendi è mancato un coordinamento, perché la Regione è venuta meno ad uno dei suoi ruoli principali, ossia la programmazione condivisa e la professionalità nell’intervenire in maniera pronta ed efficace. I risultati sono sotto gli occhi di tutti. Il fuoco cesserà e resteranno le ceneri. Senza più gli alberi, alle prime piogge l’Aspromonte inizierà a franare e ciò che è in alto finirà alla marina. Siamo tutti coinvolti e se non ne prenderemo atto subito, presto o tardi saranno nuove catastrofi a costringerci ad imparare questa lezione. Serve un piano per i piccoli coltivatori e per la piantumazione atta a ripristinare il bosco, servono armacere per contenere il dissesto idrogeologico dialogando con la natura. Bisogna tornare e continuare ad essere noi stessi. E per realizzare questo piano ci servono i forestali, ci servono i fondi e ci serve essere sul territorio, come ai tempi della comunità montana, esistenti in tutta Italia e soppresse solo in Calabria, poiché un’ora del nostro sudore a tempo giusto spegne più incendi di tutta l’acqua che può lanciare in un giorno un canadair».

Parole dure e sofferte quelle del sindaco Antonino Micari di San Roberto, il quale, fianco a fianco con la Giunta, il Consiglio, i dipendenti tutti dell’Amministrazione ed i volontari locali, cerca di fare tutto quanto in proprio potere per coadiuvare la Prefettura, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, la Regione e Calabria Verde, nel contenere i roghi ed estinguerli, per la sicurezza della montagna e della sua gente.