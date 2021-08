BAGNARA CALABRA Fondi per il porto, la soddisfazione dell’Amministrazione Comunale

comune-bagnaraLa notizia è di quelle importanti per una comunità come la nostra: è stato, infatti, ufficializzato lo stanziamento, da parte dalla Giunta Regionale, di 9 milioni di Euro per il porto di Bagnara. Si tratta di una somma sicuramente notevole, che arriva dopo il milione di euro già stanziato per il muro di zona Cacilì. Sono fondi destinati alla messa in sicurezza della più rilevante infrastruttura della nostra città, sede di una delle più grandi flotte pescherecce del meridione. Per Bagnara il porto è fondamentale sia per ragioni economico/produttive che turistiche. Gli interventi previsti intendono non solo ripristinare i danni delle mareggiate degli ultimi anni ma anche evitare il rischio che eventi meteorologici avversi possano causare ulteriori danni.

L'Amministrazione Comunale non può che esprimere, dunque, grande soddisfazione per la realizzazione di quello che è statoun solenne impegno, preso con la cittadinanza,dall’allora Governatore, la compianta Jole Santelli. Un particolare ringraziamento va all'assessore Domenica Catalfamo che,sempre nel solco della politica del fare, s’è fortemente impegnata per il raggiungimento oggi di questo importante risultato.

Spetterà adesso al Comune, che si è già prontamente attivato redigendo un progetto di fattibilità (come riconosciuto pubblicamente dalla stessa Giunta Regionale), proseguire le attività di progettazione. La strada, però, è tracciata ed oggi è sicuramente una giornata moltofelice per il paese e per il suo futuro.

L’Amministrazione Comunale di Bagnara Calabra