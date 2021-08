Castello Ducale dei Ruffo di Bagnara: "Bagnara Aperta" chiede delucidazioni all’Amministrazione Comunale

Castello Ducale dei Ruffo di BagnaraBAGNARA CALABRA - Il gruppo Bagnara Aperta ritiene di dover chiedere alcune delucidazioni all’amministrazione comunale di Bagnara Calabra, in merito al Palazzo Ducale Ruffo di Bagnara, ad oggi di proprietà della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Tra il 2012 e il 2014 quest’ultimo è stato interessato ad un’opera di rifacimento della facciata per un ammontare di 309.824,56 euro, che facevano parte dei fondi europei di sviluppo regionale 2007-2013. Dopo la ristrutturazione il palazzo è rimasto quasi del tutto inutilizzato e ormai sono più di cinque anni che è chiuso al pubblico e si trova in uno stato di abbandono.

Attraverso un articolo uscito sulla stampa locale, siamo venuti a sapere che a detta della Città Metropolitana il Palazzo Ducale è chiuso poiché il Comune di Bagnara C. non ha ancora consegnato le chiavi dell’immobile, negando così la possibilità alla Città Metropolitana di rendere fruibile il Palazzo. Chiediamo quindi all’Amministrazione Comunale di risolvere il prima possibile questa querelle e permettere al paese di beneficiare del Palazzo Ducale Ruffo. Fino ad oggi è stata sprecata una grande opportunità di valorizzazione storica e culturale legata al Palazzo Ducale e all’area circostante.

In un periodo come questo di forte crisi valoriale e culturale, valorizzare il territorio ed incentivare il turismo tramite quegli importanti reperti storici che si trovano all’interno del Comune di Bagnara è di fondamentale importanza. Dobbiamo constatare una scarsa attenzione da parte dell’attuale amministrazione riguardo la storia del nostro paese e la cultura che gira intorno ad essa. Un paese a vocazione turistica come il nostro deve avere dei luoghi d’interesse storico e culturale da offrire ai turisti che arrivano nella nostra cittadina. È inammissibile che questi siti siano chiusi ed abbandonati al degrado.

Bagnara Aperta