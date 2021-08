VILLA SAN GIOVANNI Occupazione spiagge: incontro al Comune

Palazzo San Giovanni - Villa Si è tenuta ieri mattina presso il Palazzo Comunale la riunione per le occupazioni demaniali tra il Sindaco ff. Maria Grazia Richichi, il comandante della Polizia Municipale dott. Donatella Canale, il responsabile del settore tecnico del Demanio Ing. Ida albanese, l’assessore Massimo Morgante, il consigliere delegato al Piano spiagge Giuseppe Bellantone, il consigliere di minoranza Cristian Aragona, il Comandante Gaspare Lembo dell’Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, i rappresentanti dei diportisti e dei residenti di Cannitello, nonché i delegati di Cannitello e Porticello.

La riunione si è resa necessaria per confrontarsi rispetto l’ultimo intervento da parte dei militari della Guardia Costiera di Reggio

Calabria e dell'Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, volto a sgomberare le spiagge destinate alla libera fruizione, illecitamente occupate con attrezzature da spiaggia di vario genere. Le parti si sono trovate d’accordo sulla necessità di rimuovere dalle spiagge le imbarcazioni ed i verricelli, con l’obiettivo di individuare apposite aree per la sistemazione delle barche, sulla base di quelle individuate da Capitaneria ed Ufficio Tecnico, in base al vigente piano spiaggia.

Nonostante le proteste dei residenti, le parti hanno concordato rispetto l’obbligo di rimuovere ombrelloni, attrezzature e imbarcazioni, al tramonto, salvo richiesta da parte di ogni cittadino di una specifica autorizzazione demaniale. L'amministrazione ha ribadito che vi è la disponibilità a trovare soluzioni concordate che creino minor disagio possibile per i residenti e per i turisti, nel rispetto della normativa vigente.