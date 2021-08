BAGNARA CALABRA Vivibilità urbana, attività sonore negli esercizi pubblici, e disturbo della quiete pubblica: Ordinanza del Comune

Il Comune di Bagnara Calabra avvisa la cittadinanza e i gestori delle attività commerciali che è stata emessa ordinanza con immediata eseguibilità per la definizione delle misure per il contrasto a fenomeni di degrado della vivibilità urbana nelle ore notturne e per il contrasto ai comportamenti di disturbo delle quiete pubblica, disposizioni regolative degli orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e sede fissa e disposizioni in materia di attività sonore. Saranno attivati, pertanto, i controlli da parte della Polizia Municipale e dalle altre forze dell'ordine preposte.