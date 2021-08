Elezioni Amministrative 2021: si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre nei Comuni delle Regioni a statuto ordinario

si votaIl Ministro dell’Interno, dott.ssa Luciana LAMORGESE, ha adottato il Decreto che fissa la data del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative (comunali e circoscrizionali) nei comuni delle regioni a statuto ordinario.

Le consultazioni elettorali si svolgeranno nei giorni di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 ottobre e di lunedì 18 ottobre 2021. I Comuni coinvolti saranno 1.162, tra i quali 18 capoluoghi di provincia (compresi Torino, Milano, Bologna, Roma e Napoli) e 9 Comuni sciolti per fenomeni di condizionamento e infiltrazione di tipo mafioso, per un totale di 12.015.276 elettori.

Nella Città Metropolitana di Reggio Calabria i 23 Comuni interessati al voto della prossima tornata elettorale di domenica 3 ottobre e di lunedì 4 ottobre 2021, al momento sono i seguenti:

RINNOVI AUTUNNO 2021

COMUNE - Popolazione legale - <> Sindaco

● SIDERNO - 16.879 - <>Commissione straordinaria (Maria Stefania CARACCIOLO - Matilde MULE' - Gino ROTELLA)

● ROSARNO - 14.380 - <>Commissario straordinario Antonio REPPUCCI

● MELITO PORTO SALVO - 11.115 -<>Commissario prefettizio Anna Aurora COLOSIMO

● POLISTENA - 10.742 - <>Commissario straordinario Umberto Pio Antonio CAMPINI

● BOVA - 461 - <> CASILE Santo

● CAMINI - 715 - <>ALFARANO Giuseppe

● CARERI - 2.410 - <>Commissione straordinaria (Maurizio IANIERI - Salvatore GUERRA - Francesco GRECO)

● DELIANUOVA - 3.436- <>Commissione straordinaria (Antonio GIANNELLI - Cettina PENNISI - Emilio Saverio BUDA)

● FERRUZZANO - 745 - <>CREA Antonino (Vicesindaco)

● GALATRO - 1.778 - <>PANETTA Carmelo

● GERACE - 2.772 - <>PEZZIMENTI Giuseppe

● MAMMOLA - 2.971 - <>RASCHELLA' Stefano Filippo

● MELICUCCA' - 1.001 - <>OLIVERI Emanuele Antonio

● MELICUCCO - 5.045 - <>VALERIOTI Salvatore

● PALIZZI - 2.297 - <>Commissione straordinaria (Marco OTERI–Michela FABIO–Cosimo FACCHIANO)

● ROGHUDI - 1.172 -<>ZAVETTIERI Pierpaolo

● SAN LORENZO - 2.685 -<>Commissario prefettizio Eugenio BARILLA'

● SANT'AGATA DEL BIANCO - 679 - <>STRANIERI Domenico

● SEMINARA - 2.820 - <>Commissario prefettizio Roberta MANCUSO

● STILO - 2.687 - <>Commissione straordinaria (Maurizio IANIERI - Roberto MICUCCI - Rosanna PENNESTRI')

RINNOVI AUTUNNO 2021 (Turno Straordinario)

● AFRICO - 3.210 - <>Commissione straordinaria (Ester LIBERTINI- Luigi GUERRIERI - Carla FRAGOMENI)

● SAN GIORGIO MORGETO - 3.158 - <>Commissione straordinaria (Maria Rosa LUZZA - Eugenia SALVO - Pasquale

CRUPI)

● SINOPOLI- 2.154 -<>Commissione straordinaria (Samuele DE LUCIA - Alfonsa CALIO' - Sergio RAIMONDO)

Mentre, sempre nella Città Metropolitana di Reggio Calabria gli Enti Locali interessati al voto della tornata elettorale di Primavera 2022 al momento sono i seguenti 20 Comuni:

RINNOVI PRIMAVERA 2022

COMUNE - Popolazione legale - <> Sindaco

● ANTONIMINA - 1.361 - <>PELLE Luciano

● BAGNARA CALABRA - 10.622 - <>FROSINAGregorio Giuseppe

● BOVALINO - 8.814 -<>MAESANOVincenzo

● CALANNA - 979 - <>ROMEO Domenico

● CAMPO CALABRO - 4.410 - <>REPACI Rocco Alessandro

● CARAFFA DEL BIANCO - 532 - <>MARRAPODI Stefano Umberto

● CAULONIA - 7.060 - <>BELCASTRO Caterina

● CIMINA' - 595 - <>CARUSO Giusy

● GROTTERIA - 3.274 - <>LOIERO Vincenzo Attili

● LAGANADI - 412 - <>SPADARO Michele

● MOTTA SAN GIOVANNI 6.122 <>VERDUCIGiovanni

● PALMI 18.721 <>RANUCCIO Giuseppe

● PLACANICA 1.250 <>CONDEMI Antonio

● PORTIGLIOLA 1.205 <>LUGLIO Rocco

● SAN FERDINANDO - 4.299 - <>TRIPODI Andrea

● SANT'EUFEMIA D'ASPROMONTE - 4.053 - <>Commissione straordinaria (Silvana MERENDA - Emma CAPRINO - Salvatore DEL GIGLIO)

● STAITI - 279 - <>PELLICANO' Giovanna

● TERRANOVA SAPPO MINULIO - 549 - <>FOTI Salvatore

● VARAPODIO - 2.223 - <>FAZZOLARIOrlando

● VILLA SAN GIOVANNI - 13.395 - <>SICLARI Giovanni

Infine, per le elezioni regionali del 2021 in Calabria, già fissate per il 14 febbraio 2021, in anticipo rispetto alla scadenza naturale della legislatura a causa della morte della Presidente On. Jole SANTELLI, e poi rinviate all'11 aprile, si tratta del secondo rinvio dello svolgimento delle elezioni, ora da fissare, con decreto del presidente della Regione Calabria,in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre 2021, verosimilmente in coincidenza con le elezioni comunali 2021.