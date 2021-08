BAGNARA CALABRA Approvato il nuovo regolamento di Polizia Mortuaria: la soddisfazione di Mario Romeo

Mario RomeoA distanza di 25 anni, nella giornata di venerdì 30 luglio il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza, senza voti contrari, il nuovo regolamento di Polizia Mortuaria.

Sono state riscritte tutte le regole di utilizzo delle aree cimiteriali cittadine alla luce delle norme nazionali e regionali vigenti, senza perdere di vista le peculiarità locali che vedono il 75% circa dei loculi in concessione alle confraternite.

Abbiamo trovato la quadra su un argomento complesso, che si sarebbe già dovuto affrontare da moltissimi anni, anche in considerazione del fatto che il vecchio Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 05.06.1996, non prevedeva,tra l’altro, regole precise per learee confraternali.

Si è rimesso ordine su una materia che da tempomostrava importanti segni di sofferenza, dettando regole precise chemetteranno fine, in attesa dell’ampliamento dell’area cimiteriale, all’ormai cronico problema di loculi foriero di azioni speculative.

Personalmente e a nome del Sindaco e dell’intera Giunta ringrazio per la collaborazione i dirigenti comunali, i capi gruppo e i consiglieri che hanno attivamente partecipato al dibattito, i priori nonché l’avv. Antonio Latella per il prezioso contributo giuridico gratuitamente prestato nella fase di confronto e sintesi avuto sull’argomento, in questi anni, con le confraternite cittadine.

Mario Romeo - Vice sindaco – delegato ai Servizi Cimiteriali