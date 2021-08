San Roberto, in Consiglio Comunale si discute di variazioni di bilancio ed estate

Consiglio Comunale a San RobertoSi è riunito il consiglio comunale di San Roberto per deliberare alcune variazioni di bilancio e con l’occasione fare il punto sulle iniziative programmate per l’estate sanrobertese.

«Sono sopraggiunte due sentenze, una che porterà ad un’entrata per le casse comunali ed un’altra che impegnerà l’Ente in un risarcimento. La delibera di oggi ha garantito la stabilità finanziaria del Comune grazie ai prudenti accantonamenti adoperati dal ragioniere Antonio Sapone – spiega il sindaco Antonino Micari – Parallelamente abbiamo avuto occasione di confermare l’impegno in favore delle festività patronali. Nonostante le ristrettezze imposte dalla pandemia, il Comune è lieto di presentare “Muttetta…ndu”, spettacolo della “Compagnia del Folklore Sanrobertaru” di Ninnì Stilo, che si terrà la sera del 2 agosto».

I punti all’ordine del giorno sono stati approvati all’unanimità. Il sindaco ha infine comunicato che lunedì, in concomitanza coi festeggiamenti in onore del patrono san Giorgio, sarà ospite a San Roberto una troupe del programma “Piccola Grande Italia”, in trasmissione su canali satellitari. È stato poi annunciato un torneo di burraco in Piazza Roma per il prossimo giovedì, denominato “Trofeo san Giorgio” dalla presidente Giovanna Scarfò della FIBUR Calabria.