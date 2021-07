BAGNARA CALABRA Discesa a mare in località Marturano: la replica di "Rinascita per Bagnara"

Rinascita per BagnaraIn riferimento alla nota stampa della Amministrazione Comunale sulla “famosa” rampa, si riporta quanto segue <<Non esiste infatti “da tre anni” alcuna preclusione “alla discesa alla spiaggia libera” nel punto indicato da Rinascita per Bagnara per il semplice fatto che in quel punto, come rilevabile dalle mappe dell’Ente, non è stata mai prevista una discesa verso il mare …>>.

Si evincono quindi alcune certezze, alcune di dominio pubblico insieme ad alcune palesi contraddizioni.

1. Quella discesa per anni e anni è stata utilizzata con lo spianamento di materiali inerti per la discesa in spiaggia libera (abusivamente).

2. La medesima ingegnosa rampa, nei fatti, disattendeva quanto indicato nella medesima nota …<< perché, come rilevabile dalle mappe dell’Ente, non è stata mai prevista una discesa verso il mare … >> quindi in disprezzo delle mappe dell’Ente.

“Rinascita per Bagnara” che mai ha amministrato questo paese (ricordiamolo sempre), ricorda alla Amministrazione Comunale, che i sottoscritti ma prima di Tutto e Tutti la Cittadinanza, aspettano risposte e risoluzioni su temi di interesse pubblico, quali:

Scuole e Servizio Scuolabus

Spazzatura e Ingombranti

Acqua

Fognature

Porto

Depurazione

Tasse e Tributi

… e molto altro.

Nota stampa “Rinascita per Bagnara”