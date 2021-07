BAGNARA CALABRA Discesa spiaggia libera in zona Marturano, l'Amministrazione Comunale: "tendenziose le affermazioni di Rinascita per Bagnara"

PedanaL’Amministrazione comunale al fine di fare chiarezza, ritiene opportuno fare delle precisazioni su un post apparso nella giornata del 24 luglio u.s., sulla pagina facebook del gruppo consiliare di minoranza Rinascita per Bagnara, che condividendo un vecchio articolo pubblicato sul giornale on line costaviolanews il 24 Luglio 2018, lo ha accompagnato con affermazioni tendenziose che certamente non contribuiscono all’elevazione del dibattito politico e alla crescita del nostro territorio, facendo passare notizie non veritiere, dimostrando scarsa conoscenza del territorio e dei fatti.

Non esiste infatti “da tre anni” alcuna preclusione “alla discesa alla spiaggia libera” nel punto indicato da Rinascita per Bagnara per il semplice fatto che in quel punto, come rilevabile dalle mappe dell’Ente, non è stata mai prevista una discesa verso il mare. La barriera oggi esistente è palesemente indicativa non della sospensione di un percorso pedonale ma di un pericolo, per mancanza di un tratto di muretto.

In ogni caso, chi a distanza di tre anni riporta notizie di interventi dei Carabinieri, sequestri e presunte violazioni di legge, dovrebbe avere l’onestà intellettuale di riportare anche che quell’indagine si è conclusa con decreto di archiviazione del 31 maggio 2019 perché “il fatto non costituisce reato”.

Nota stampa Comune di Bagnara Calabra