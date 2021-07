BAGNARA CALABRA Santina Parrello (RpB) chiede l'inserimento di alcuni punti nel prossimo Consiglio Comunale

Santina ParrelloIl gruppo “Rinascita per Bagnara”, in relazione alla seduta del prossimo Consiglio comunale, che avrà luogo a data da destinarsi chiede, al Presidente del Consiglio Comunale e per conoscenza al Sindaco, l’inserimento nell’o.d.g. degli argomenti di seguito specificati:

Di seguito la richiesta del gruppo consiliare firmata dalla consigliera comunale Santina Parello

Oggetto: Richiesta inserimentoargomenti nell’o.d.g. relativo ai lavori del prossimo Consiglio comunale– art. 13 Statuto comunale, artt. 50 e 51 capo VI regolamento del Consiglio comunale -

Problematiche relative a strutture scolastiche in previsione dell’inizio del prossimo anno scolastico; Deliberazione nr. 79/21 Corte dei Conti sez. controllo per la Calabria, acquisita al protocollo dell’Ente in data 18.5.21, relativa alla gestione finanziaria del trienno 2015-2017, già inserita nell’od.g. dell’ultimo Consiglio comunale, come da disposizioni della Corte dei Conti.

Si precisa che sul punto non è stata fatta alcuna relazione, né si aperta alcuna discussione, ma, invero, il suindicato punto è passato in sordina. Atteso che sono decorsi i 60 giorni previsti dalla deliberazione della Corte dei Contiaffinchè l’ente comunale adotti le misura correttive idonee a rimuovere le criticità evidenziate dalla suddetta Corte, si chiede che nel prossimo Consiglio l’assessore al bilancio relazioni punto per punto (dal nr. 1 al nr. 9) sui rilievi mossi dalla Corte dei Conti e sulle relative misure correttive adottate dall’Ente comunale.

Si rammenta a tal proposito che i controlli delle sezioni regionali della Corte dei Conti, previsti dall’art. 148-bis TUEL, hanno carattere cogente nei confronti dell’ente destinatario;

Modalità di utilizzo dei percettori del reddito di cittadinanza (Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2019 n. 26).

Si rappresenta che la suindicata questione è oggetto di una interrogazione del nostro gruppo consiliare datata 21/02/2020 ed ad oggi rimasta inevasa;