REGGIO CALABRIA Franco Recupero (Lega), "Falcomatà cerca di distrarre i cittadini con le attività estive"

Franco Recupero - Lega "Non ci distrarre, Sindaco, dai reali problemi della città. Devi dare risposte a tutti i cittadini". Così interviene il Segretario Provinciale di Reggio Calabria della Lega Salvini Premier Franco Recupero dopo la presentazione dei salottini sulla via marina alta.

"Sei stato riconfermato a guidare l'amministrazione, seppure in maniera ombrosa e molto discutibile, per risolvere le tante problematiche che attanagliano la nostra città già dal tuo primo mandato" prosegue Franco Recupero. "La città resta sommersa di rifiuti, in lungo e in largo, in centro e in periferia, i cittadini sono stremati per le pessime condizioni igienico-sanitarie, nel 2021 non è pensabile che non se trovi la soluzione per raccogliere i rifiuti e a questo si aggiunge la mancanza di acqua nelle case. Siamo davanti ad una evidente assenza di ordine pubblico, un'amministrazione con la A maiuscola trova mille soluzioni per risolvere i problemi ai cittadini, non certo rifugiandosi dietro le attività temporanee estive. I cittadini non si consoleranno con il salottino sul lungomare, seppure a vantaggio di imprenditori e commercianti. Le risposte le attendono tutti i cittadini, in centro e in periferia, chiedono una città normale e non un tappeto rosso che possa distogliere l'attenzione". Così conclude Franco Recupero Segretario Provinciale di Reggio Calabria della Lega Salvini Premier