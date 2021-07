SCILLA Ciccone inaugura l'ascensore: "si è rischiata un'incompiuta"

Pasqalino Ciccone - Un momento dellinaugurazione E' stato inaugurato a Scilla l'ascensore meccanizzato che collega piazza San Rocco al quartiere di Marina Grande. Tanti gli scillesi che hanno partecipato all'evento, presenti i rappresentati politici provinciali e regionali e le autorità militari e religiose.

<<Quando si inaugura un'opera nuova - ha detto il governatore della Calabria, Nino Spirlì, ed è il risultato di soldi pubblici che vengono spesi, significa che si è lavorato bene. E' un progetto ecosostenibile, nostri borghi di costa hanno strade strette, Scilla avrà anche un altro beneficio perchè gode di un'opera pubblica molto importante. La Regione sta accanto alle amministrazioni; non sono i colori, non sono le appartenenze, è il saper fare>>.

Il sindaco Pasquale Ciccone nel suo intervento ha ripercorso la storia dell'ascensore dalla partecipazione del bando nel 2006, alla sospensione dei lavori nel 2012 e al nuovo finanziamento nel 2015: <<Per noi è un momento eccezionale. C'è stato il pericolo che l'opera rimanesse un'eterna incompiuta. La forza e la volontà ci hanno aiutato a raggiungere l'obiettivo e dimostriamo che le infrastrutture al sud si possono realizzare. Quest'opera farà la storia del paese. Ci impegneremo affinchè l'ascensore rimanga sempre fruibile>>.

Per Sandro Repaci, sindaco di Campo Calabro in rappresentanza dei sindaci dell'Area dello Stretto, l'opera arricchirà l'intera area della Costa Viola; mentre Giuseppe Ranuccio, sindaco di Palmi e delegato della Città Metropolitana, ha parlato di un'ennesima occasione di sviluppo del nostro territorio. Don Francesco Cuzzocrea, parroco di Scilla, ha benedetto l'opera. Prima del taglio del nastro la Banda di Scilla ha suonato l'inno d'Italia. Il nastro è stato tagliato dal vicequestore Maria Stefania Caracciolo. Le autorità hanno quindi visitato i locali della stazione di arrivo di Piazza San Rocco e usufruito dell'ascensore per scendere a Marina Grande.

Tina Ferrera