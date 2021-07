BAGNARA CALABRA Giornata ecologica, la soddisfazione dell'Amministrazione Comunale per la raccolta degli ingombranti

L’Amministrazione Comunale esprime soddisfazione per l’ampia e composta partecipazione dei cittadini alla “giornata ecologica di raccolta straordinaria dei rifiuti ingombranti”.

Un primo esperimento positivamente concluso, finalizzato ad evitare l’abbandono degli ingombranti per campagne, strade e fiumi , con una raccolta di pezzi andata oltre le previsioni, che saranno smaltiti nei prossimi giorni, ripulendo completamente i siti di conferimento.

Un sentito grazie ai volontari dell’Associazione Cittadinanza Attiva Pellegrina, proponenti dell'iniziativa, che hanno partecipato alla buona riuscita della giornata, cosi come tutto il personale comunale impegnato, in particolare la polizia municipale che ha presidiato i punti di raccolta per il corretto svolgimento dell'importante ed utile iniziativa.

Nota stampa Comune