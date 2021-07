Casa della Salute di Scilla e Siderno: Pirrotta (Lega) soddisfatto per la pubblicazione dei bandi

casa della salute - scilla CASA DELLA SALUTE DI SCILLA E SIDERNO PUBBLICATI I BANDI PER 18 MILIONI DI EURO.

Giuseppe Pirrotta, Responsabile della Lega Salvini Premier Area Tirrenica della Costa Viola, ringrazia il Governatore ff. della Calabria Mino Spirli, per aver dimostrato ancora una volta con la buona politica del fare e la concretezza è possibile anche in Calabria raggiungere traguardi importanti e fondamentali per la tutela della salute pubblica. Adesso sono previsti 30g per la presentazione delle offerte prima che le Case della Salute di Scilla e Siderno diventano finalmente una realtà tanta attesa dai Calabresi.

Nota stampa