SCILLA Trenino turistico, attivato il servizio con delibera di Giunta

tren scilla La Giunta ha deliberato l'attivazione del servizio di trasporto persone per fini turistici da svolgersi con il trenino gommato e ha dato apposito atto di indirizzo al responsabile dell'Area Vigilanza, Barbara Latella, di attivare il servizio per il periodo dal 10 luglio al 30 settembre.

Il percorso interessa il campo sportivo Ieracari, svincolo Parco, via Parco, via Libertà, piazza San Giuseppe, via Raffaele Piria, piazza San Rocco, via De Nava, piazza Matrice-Castello, via Nazionale, via Fontana delle Grazie, via Colombo, piazzetta San Francesco. I punti di ritrovo sono il Campo Sportivo, Ieracari Alta, Cimitero, svincolo Parco, Villetta, piazza San Giuseppe, piazza San Rocco, piazza Matrice, parcheggio FS, Colombo, Livorno, piazza San Francesco.

Il trenino turistico farà la spola tra la parte alta della cittadina e il lungomare, agevolando anche i residenti e i turisti per la mancanza di parcheggi nei pressi di Marina Grande. E' stato predisposto l'avviso di gara per l'assegnazione del servizio. La presentazione dell'offerta deve pervenire a Palazzo San Rocco entro il 7 luglio.

Tina Ferrera