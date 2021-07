BAGNARA CALABRA Revocato il divieto di balneazione a Marinella

Ordinanza del Sindaco

I L S I N D A C O

RICHIAMATA l'ordinanza sindacale n. n. 442 del 25 giugno u.s., prot. n. 17341 con cui veniva disposta, previa segnalazione dell'Ufficio locale marittimo di Bagnara Calabra, sulla scorta delle relazioni dei tecnici comunali, e nelle more del perfezionamento degli interventi finalizzati all'eliminazione delle segnalate situazioni di pericolo alla salute e all'igiene pubblica, all'apposizione di divieto temporaneo di balneazione, con delimitazione e interdizione all'accesso in quattro tratti di arenile, individuati in:

1) In località Scuola elementare Fondacaro;

2) In località Cacilì;

3) Torrente Malopasso;

4) Torrente Pinno;

DATO ATTO che a seguito degli interventi di lavori di somma urgenza disposti tempestivamente dal Responsabile del procedimento Ing. Giancarmelo Morello, giusta comunicazione del 25 giugno u.s., prot. n. 17505, è stato posto rimedio alle suddette criticità, come da relazione rimessa a questo Ufficio dal citato responsabile in data odierna, prot. n. 17742, dalle cui risultanze si evidenzia che non si registrano sversamenti di liquami che avevano condotto all'adozione della richiamata ordinanza;

RAVVISATA pertanto l'esigenza di disporre per l'effetto di detta relazione tecnica, la revoca immediata dell'ordinanza sindacale n. 442 del 25 giugno u.s., essendo venuta meno la causa inquinante nei tratti di arenile sopra evidenziati, così ripristinando la fruibilità da parte dell'utenza dei tatti di costa interessati dalla medesima ordinanza;

O R D I N A

- per le motivazioni esposte in premessa, che qui intendono integralmente riportate, l'immediata revoca dell'ordinanza sindacale n. 442 del 25 giugno u.s., e per l'effetto l'immediato ripristino da parte dell'utenza dei tatti di costa interessati dalla medesima ordinanza;

- di disporre, come dispone che:

 La presente Ordinanza sarà opportunamente pubblicizzata mediante affissione all'Albo Pretorio;

 Copia del presente provvedimento venga notificato alla Polizia Municipale ed all' Ufficio Tecnico Comunale e trasmessa alla Prefettura di Reggio Calabria, al Comando Stazione Carabinieri di Bagnara Calabra, all'Ufficio Locale Marittimo Capitaneria di Bagnara Calabra ed all'ASP di Reggio Calabria;

COMUNICA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, nel termine di 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Da Palazzo municipale, 1 luglio 2021

IL SINDACO Rag. Gregorio Frosina