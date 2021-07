BAGNARA CALABRA Anno scolastico 2021/2022: interrogazione al Sindaco di "Rinascita per Bagnara"

rinascita per bagnaraPubblichiamo l'interrogazione al Sindaco del Comune di Bagnara Calabra del gruppo "Rinascita per Bagnara" in merito alla programmazione relativa all'anno scolastico 2021/2022 del Comprensivo "U. Foscolo".

I sottoscritti Santa Parrello, Daniela Salerno e Adone Pistolesi in qualità di Consiglieri Comunali del Gruppo Consiliare “Rinascita per Bagnara”

PREMESSO

- che siamo a circa 80 giorni prima dall’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022

RILEVATO

- che l’anno scolastico appena trascorso ha già causato innumerevoli disagi ai bambini, ai docenti, al personale scolastico e alle famiglie;

CHIEDONO

- di conoscere quale sia la programmazione e quali siano le prospettive ed i criteri di distribuzione e sistemazione delle varie classi e degli uffici, al fine di garantire il minor disagio possibile e/o scongiurare ritardi all’inizio del nuovo anno scolastico 2021/2022;

- di avere una - relazione scritta dettagliata -, sullo “stato dei lavori” del Plesso Paolotti di Porelli, perché i buoni propositi e gli annunci non bastano più;

- di sapere inoltre che fine abbia fatto il “servizio scuolabus” già promesso nel lontano “settembre 2017” (4 anni fa), servizio essenziale per questa comunità che dovrebbe essere garantita dall’utilizzo di un mezzo sicuro e assolutamente gratuito che non aggravi ulteriormente i disagi delle famiglie già costrette al pendolarismo tra le sedi palesemente inadeguate.

Bagnara Calabra lì, 01 Luglio 2021 Distinti Saluti

I Consiglieri Comunali

Santa Parrello, Daniela Salerno e Adone Pistolesi

“ RINASCITA per BAGNARA “