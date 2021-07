Giannetta (FI): “Ponte sullo Stretto tra le grandi opere del Governo. Battaglia vinta”

domenico giannetta“Il Ponte rientrerà tra i 30 progetti da 30 miliardi che possono essere finanziati con i fondi del Recovery plan - dichiara Giannetta - e toccherà al Governo reperire le adeguate coperture finanziarie.

Il collegamento stabile, veloce e sostenibile tra la Sicilia e la Calabria e, di fatto, l’Europa a completamento dell’alta velocità Salerno - Reggio Calabria, è fondamentale per lo sviluppo. Una battaglia - continua il consigliere forzista - su cui il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non ha mai abbassato la guardia e su cui, c’è un fronte unito nel Centrodestra.

E anche se, ancora una volta, la Sinistra e il Movimento 5 Stelle hanno dimostrato di non avere una visione politica univoca e unitaria, sull’ordine del giorno presentato alla Camera, grazie a un grandissimo lavoro di mediazione del presidente della deputazione di Forza Italia, Roberto Occhiuto - sottolinea Giannetta - si è trovata la convergenza trasversale di altre anime che storicamente si sono opposte alla realizzazione dell’opera.

Questo è un dato politicamente molto importante, che ci fa ben sperare nella effettiva realizzazione del Ponte, dopo anni di promesse e rimandi. A questo obiettivo aspirava la mozione che ho presentato al Consiglio regionale della Calabria per impegnare la Regione Calabria nella interlocuzione con il Governo sul progetto Ponte, escluso in prima battuta dall’opportunità storica del Recovery plan. Abbiamo raggiunto l’obiettivo - conclude Giannetta - adesso dobbiamo lavorare per raggiungere il traguardo”.