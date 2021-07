SCILLA Ascensore per la marina in funzione a metà luglio

Ascensore Scilla Non è entrato ancora in funzione l'ascensore che collega la parte alta del paese al quartiere di Marina Grande. La comunicazione è stata data dal sindaco Pasquale Ciccone. A quanto è dato sapere, l'aertura è stata rimandata a causa di un problema dell'ufficio speciale trasporti a impianti fissi.

Le necessarie verifiche del collegamento meccanizzato saranno effettuate il prossimo 11 luglio e, se non ci saranno ulteriori impedimenti, il 15 luglio l'ascensore potrebbe entrare in funzione. L'Amministrazione Comunale si era impegnata a fare partire il collegamento meccanizzato per l'inizio dell'estate ma le aspettative sono mutate e si attende ancora l'entrata in funzione dell'importante opera definita dagli amministratori "di valenza strategica per il territrio comunale".

L'ascensore è stato finanziato nel 2006 dalla Regione Calabria e tre anni dopo è avvenuta la consegna dei lavori. Sono trascorsi circa dodici anni tra interruzioni e perdita di un finanziamento. Gli amministratri hanno anche pensato di rivolgersi a un agenzia interinale per affidare i servizi di selezione e formazione del personale addetto alla gestione "diretta e in via sperimentale" dell'ascensre.

Tina Ferrera