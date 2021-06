SAN ROBERTO Il sindaco Micari solidale con i tirocinanti ex mobilità in deroga

Micari Antonino-2«Siamo stati al fianco dei tirocinanti in passato, lo siamo adesso e lo saremo sempre anche in futuro per sostenere le loro giuste e legittime aspirazioni, ossia quelle di eliminare ogni forma di precariato attualmente incombente sui lavoratori di ex mobilità in deroga della Calabria. Questi lavoratori, il cui contributo è essenziale per mantenere in efficienza l’operato delle pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle piccolo ed in special modo quelle dell’entroterra. Meritano impieghi decorosi».

Così ha affermato il sindaco Antonino Micari del Comune di San Roberto, il quale, per tutto il primo semestre della sua amministrazione, ha fatto della questione dei tirocinanti di ex mobilità in deroga uno dei punti fissi della propria visione politica del territorio. Infatti, il piccolo centro aspromontano ha visto svolgere di recente diversi incontri tra rappresentanze sindacali ed esponenti istituzionali, tra cui il presidente Francesco Candia dell’ANCI Calabria.

«Voglio ribadire l’assoluta vicinanza a questi lavoratori e preziosi collaboratori, i quali stanno pagando il disagio maggiore di una crisi in corso dal 2008 e che ha sofferto un progressivo acuirsi nel tempo – spiega il sindaco Micari – Il tamponare le emergenze senza mai risolverle è una soluzione buona solo a moltiplicare i problemi. I fondi europei finora impegnati per una formazione quasi permanente sono ormai divenuti un paravento per mal celare una storia di precariato anomalo di cui una classe dirigente responsabile non può e non deve farsi più complice o peggio artefice».

Delicata è la cornice in cui tale presa di posizione è maturata, ossia il contraccolpo alla dichiarazione di inammissibilità cassata dal Consiglio dei Ministri nei riguardi degli emendamenti relativi alla risoluzione delle vertenza dei tirocinanti in ex mobilità, emendamenti che erano stati presentati dal deputato Francesco Cannizzaro.