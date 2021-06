SCILLA A Chianalea si entra con il Pass

vista-verso-il-borgo E' stato approvato nell'ultimo consiglio comunale il regolamento della zona Ztl a Chianalea, che disciplina la circolazione e la sosta nelle vie Annunziata, Zagari, Grotte, Chianalea e Tre Canali.

Gli interessati dovranno fare richiesta al Comando di Polizia locale per il rilascio del pass. Ai residenti verrà rilasciato un pass di colore blu a famiglia per la sosta. Per gli altri componenti del nucleo familiare in possesso di veicoli è concesso un pass di solo transito e non di sosta all'interno del borgo, di colore bianco. Sono inoltre autorizzati i motociclisti e i ciclomotori purchè l'intestatario del mezzo sia residente in loco. I residenti che non sono proprietari di un autovettura potranno, attraverso un'autocertificazione, servirsi di un mezzo di proprietà di un congiunto. Anche i soggetti non residenti nella zona Ztl ma prprietari di immobili a Chianalea potranno ottenere il pass bianco per il transito. Invece i propriatati, affittuari, o comodatari din posto auto privato hanno il diritto al permesso di solo tranzito. I soggetti con difficoltà a demabulare posdsono transitare e sostare negli appositi stalli muniti di Cude.

Ai commerciasnti verrà rilasciato il pass bianco per il solo transito e i veivcoli aturozzati dovranno essere intestati al proprieatrio dell'attività io della dittas, mentre i motocicli e i ciclomotori sono autrizzati solo se del proprietario dell'attività commerciale. Le ditte che non risiedono nella zona Ztl e devon effettuare lavori di mabutenzione nell'0area interessata possono essere autorizzati per l'accesso e la sosta per un tempo risteretto per le operazioni di carico e scarico necessarie ai lavori da eseguire. I fornitori possjno accedere a Chianalea solo dalle 8 alle 11. Inoltre il borgo verrà dotato di un ausilio di nodrwerna teconologia.

Tina Ferrera