BAGNARA CALABRA Il Comune provvede ad installare cassoni stagni per superare l'emergenza rifiuti

Cassoni stagni

Il protrarsi della forte riduzione del conferimento dei rifiuti indifferenziati presso gli impianti di trattamento che ci viene imposto dalla Città Metropolitana e il conseguente accumulo nelle strade dei rifiuti che pertanto non si riescono a gestire, ha richiesto nella giornata odierna l'adozione da parte del Sindaco di un ordinanza per la gestione dell'emergenza sanitaria, che prevede l'installazione di cassoni stagni per lo stoccaggio dei rifiuti in attesa del conferimento in discarica.