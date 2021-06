A Palmi certificati anagrafici in tabaccheria

Grazie ad una convenzione stipulata con la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, i certificati anagrafici potranno essere rilasciati anche in Tabaccheria. Il progetto si pone l’obiettivo di semplificare i servizi per i cittadini, che non dovranno più necessariamente recarsi in Comune per ottenere i documenti. Palmi sarà la prima città sul territorio metropolitano di Reggio Calabria ad offrire questo importante servizio.

<<Per un cittadino - dichiara il sindaco Giuseppe Ranuccio - può non essere agevole recarsi nella sede del Comune per ottenere un certificato. Abbiamo quindi pensato, in collaborazione con la Federazione Italiana Tabaccai, di portare questo servizio di anagrafe sul territorio per semplificare la vita delle persone. Chi necessita di un certificato anagrafico potrà ora recarsi presso la tabaccheria più vicina a casa, risparmiando molto tempo. Stiamo puntando fortemente sull'innovazione dei servizi al cittadino e questo nuovo progetto va in questa direzione, andando contemporaneamente a valorizzare e a supportare le attività del nostro territorio".

Red