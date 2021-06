VILLA SAN GIOVANNI Barbalace su servizio scuolabus: "la maggior parte del servizio è a carico del Comune"

Palazzo San Giovanni - Villa Vista la polemica di questi giorni, l’amministrazione sente il bisogno di illustrare i motivi che hanno imposto di rivedere le tariffe relative al trasporto scolastico ai cittadini con i quali ha sempre cercato un dialogo costruttivo. Ci perdoneranno i cittadini se prima di entrare nel vivo della nostra breve conversazione, sollecitiamo chi critica a dedicare un pò di tempo a leggere dati che sembrano non rientrare nella sfera dei loro interessi.

Ci riferiamo all’analisi delle tabelle riepilogative dei contributi richiesti alle famiglie per il sevizio di scuolabus, anno scolastico 2021-2022, dal vicino comune di Reggio Calabria



COMUNE DI REGGIO CALABRIA FASCE DI REDDITO E RELATIVO CONTRIBUTO A CARICO DELLE FAMIGLIE

QUOTA DI ISCRIZIONE UNA TANTUM PER TUTTI € 25,00

QUOTA DI ISICRIZIONE DAL 2° FIGLIO IN POI € 20,00



REDDITO ISEE FASCIA IMPORTO MENSILE IMPORTO TRIMESTRALE UNICA SOLUZIONE

INFERIORE A €1.500 "A" €5,00 €15,00 €40,00

DA €1.501,00

A €3.000,00 "B" €15,00 €45,00 €120,00

DA €3.001,00

A €6.000,00 "C" €20,00 €60,00 €160,00

DA €6.001,00

A €12.000,00 "D" €30,00 €90,00 €240,00

DA €12.001,00

A €18,000,00 "E" €40,00 €120,00 €320,00

SUPERIORE

A €18.000,00 "F" €60,00 €180,00 €480,00



COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI

QUOTA DI ISCRIZIONE UNA TANTUM PER TUTTI € 10,00



REDDITO ISEE FASCIA IMPORTO ANNUO

FINO A €2.531,00 "D" €50,00

DA €2.531,00

FINO A €4.000,99 "C" €110,00

DA €4.001,00

FINO A €7.000,99 "B" €130,00

DA E OLTRE €7.001,00

"A" €150,00

Riduzione del 50% a partire dal terzo figlio



Per sintesi non si metteranno a confronto gli importi a carico delle famiglie relativi alle uscite didattiche entro il territorio comunale e le uscite didattiche fuori del territorio comunale; ma si invitano i genitori ed i giornalisti interessati ad effettuare lo stesso confronto con i comuni di Bagnara Calabra, Campo Calabro, Scilla per rilevare con immediatezza quanto questa amministrazione si sia sempre prodigata per venire incontro alle esigenze dei cittadini . Le spese sostenute dalle famiglie coprono solo parzialmente le spese sostenute dall’Ente che sopporta totalmente il servizio di trasporto scolastico Pezzo Cannitello e, per offrire un servizio di qualità, ha dovuto prevedere nel PDS 2021-2022 l’acquisto di uno scuolabus il cui costo, al netto di un eventuale contributo della città metropolitana si aggira attorno ai 36.000,00 euro che graveranno sul bilancio comunale.

Chi scrive contro i banali aumenti, strumentalizzando il disappunto delle famiglie, sa o dovrebbe sapere che i magistrati contabili della Calabria, con la deliberazione 123/2020, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 Maggio 2020, hanno ritenuto che il trasporto scolastico sia qualificabile come servizio pubblico e che la copertura del costo di tale servizio è a totale carico dell’utenza. L’Ente, per espressa previsione legislativa, dovrebbe approvare le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, della connessa gestione e dell'integrale copertura dei costi (articolo 117 del Tuel).

Il nostro comune, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nonostante la ristrettezza di risorse, nel rispetto degli equilibri di bilancio, si è sempre prodigato, in misura superiore ai comuni confinanti, a dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico con risorse proprie, ponendo il minor aggravio possibile a carico dell’utenza.



Maria Adelaide Barbalace

Delegata all'Istruzione