VILLA SAN GIOVANNI Fratelli d’Italia in continuo movimento

Fratelli dItaliaFratelli d’Italia in continuo movimento. A Villa San Giovanni la manifestazione promossa dal Dipartimento nazionale 'Agricoltura ed Eccellenze Italiane', a traino di quella che è stata organizzata su tutto il territorio nazionale da FDI contro il "nutri-score". Un approfondimento sul sistema informativo basato sulle etichette dei cibi, che avrebbe lo scopo di aiutare il consumatore a seguire abitudini alimentari più salutari, attraverso un "semaforo" affisso sulle etichette.

Il lavoro costante del circolo FDI sul territorio sta dando i primi segnali tangibili. Infatti si sta strutturando attraverso i vari Dipartimenti, e proprio su proposta del Dipartimento "Attività Produttive" coordinato da Maria Idone, con la massima collaborazione del consigliere comunale Sandro Aragona (Delegato alle attività produttive) e la partecipazione per l'organizzazione da parte del Dipartimento "Eventi e spettacoli" nella persona di Antonio Lucisano, si svolgerà giorno 16 giugno alle ore 18 presso la sala "Isola Del Benessere Figaro" l'evento per la promozione dei prodotti ‘Made in Italy’. Nel corso della convention relazioneranno il Dott. Rosario Privitera agronomo ed esperto di sviluppo locale e l'architetto Filippo De Blasio. Durante l'evento è stato previsto un piccolo allestimento affidato ai commercianti del territorio dove saranno esposti, con piccolo buffet, i nostri prodotti tipici il vero oro del nostro territorio.