Frasi irriguardose nei confronti delle donne in Consiglio Comunale, "Bagnara Aperta": "nessuno ha ancora chiesto scusa"

Cons Com Bagnara CalabraBAGNARA CALABRA - Il gruppo Bagnara Aperta a seguito dell’audio pubblicato sui social di un frammento del consiglio comunale del 10 giugno 2021, in cui vengono pronunciate alcune frasi poco adatte al luogo ed al momento istituzionale ritiene di dover fare alcune considerazioni.

Siamo fortemente convinti che il luogo preposto al confronto politico-istituzionale, nel rispetto di tutti i cittadini bagnaresi non possa diventare un luogo dove è consentito lo sbracamento, dove i partecipanti possano fare e dire quello che vogliono, ma ovviamente si devono seguire delle norme comportamentali pertinenti.

Nelle ore successive, dopo che il video ha fatto il giro del mondo sui social ci saremmo aspettati alcuni atti da parte di questa amministrazione:

una nota di scuse da parte di chi ha pronunciato quelle frasi irriguardose nei confronti delle donne; una comunicazione del sindaco o del vicesindaco che stava seduto vicino alla persona in questione in cui si prendevano le distanze condannandone la condotta? le scuse del presidente del consiglio comunale che rappresenta l’assise all’intera cittadinanza; una levata di scudi da parte dell’assessore alle pari opportunità che dovrebbe difendere la dignità delle donne.

Ebbene tutto questo non è accaduto, l’interessato non ha chiesto scusa e il sindaco ed il suo vice sono diventati come spesso avviene invisibili.

Il presidente del consiglio comunale come era prevedibile, non ha proferito parola, chiaramente un suo intervento sarebbe stato inutile visto che accettando un incarico non compatibile col suo ruolo di presidente dell’assise ha reso il regolamento del consiglio comunale carta straccia e quindi con quale autorevolezza avrebbe potuto intervenire?

La cosa che ci preoccupa di più è che l’assessore alle pari opportunità che dovrebbe difendere le fasce deboli ed in questo caso le donne faccia orecchie da mercante, già in passato aveva bacchettato ma giustificato un assessore che inoculava un vaccino che era previsto per la fascia debole degli ultraottantenni ed oggi non adempie al suo ruolo lasciando passare la vicenda in sottordine, forse vorrà annunciare alla stampa l’apertura di qualche altro sportello.

Consentiteci di dire anche che ci saremmo aspettati che le donne del consiglio di maggioranza, di minoranza e le componenti della commissione delle pari opportunità avessero stigmatizzato tale comportamento.

Pensavamo che il nostro controbattere l’amministrazione comunale dovesse essere solo politico come è stato in questi mesi, invece, nostro malgrado come donne e uomini di questo gruppo dobbiamo contestare anche la loro poca attenzione verso l’istituzione che rappresentano e la poca sensibilità verso le fasce considerate deboli.

Il nostro consiglio comunale è stato in grado di fare ridere il mondo.

Il Gruppo Bagnara Aperta