"Spazio donna", nuovo servizio del Comune di Villa San Giovanni

Spazio Donna - Villa Il Comune di Villa San Giovanni, in particolare l'assessorato alle politiche sociali, istituisce lo "Spazio donna", un nuovo servizio, completamente gratuito, voluto fortemente dalla Sindaca Mariagrazia Richichi. L'iniziativa ha come obiettivo principale quello di offrire un servizio di vicinanza e ascolto per tutte le donne, non soltanto quelle vittime di maltrattamenti di vario genere.

Infatti, lo "Spazio donna" costituirà anche una sorta di osservatorio dei bisogni delle donne al fine di creare i giusti correttivi nell'azione amministrativa e sarà un punto di riferimento e di supporto per le donne del territorio e dei Comuni vicini in quelle situazioni in cui, ad esempio, non si conoscono i propri diritti, ovvero si vivono problematiche familiari, sia individuali che di coppia, che spesso sfociano in violenza, oppure nei casi di maltrattamenti psicologici e fisici anche nell'ambito lavorativo. Insomma, in tutte quelle situazioni di soggezione economica, verbale, fisica e psicologica che, se non affrontati e risolti immediatamente con l' 'aiuto di esperti, possono degenerare in vere e proprie violenze di cui sono spesso vittime anche i figli.

Lo spazio voluto e istituito dal Comune di Villa San Giovanni, sarà uno spazio "open", libero da ogni pregiudizio, uno spazio di accoglienza dove sarà sempre possibile essere ascoltate ed aiutate, indirizzando la donna, caso per caso, attraverso il percorso più indicato per uscire dalla spirale della violenza e della paura. Non sarà un sostituto delle reti già attive a sostegno delle donne o dei centri antiviolenza, ma vuole essere un "plus" per incoraggiare le donne a rompere quel muro del silenzio che, spesso, le porta a subire in silenzio e non denunciare per la paura di essere lasciate sole.

Nota Comune di Villa San Giovanni