VILLA SAN GIOVANNI Dematerializzazione liste elettorali, Caminiti: "ennesimo passo verso la digitalizzazione"

Pietro Caminiti - Villa San Giovanni I Servizi Demografici del Comune di Villa San Giovanni compiono l’ennesimo passo verso la digitalizzazione. Su proposta della dirigente dottoressa Maria Grazia Papasidero e grazie al lavoro del dott. Massimiliano Raffaele (Responsabile Anagrafe, Stato Civile, Leva e Giudici Popolari) e della dottoressa Alessandra Arena (Responsabile Elettorale e Statistica), con le delibere n. 90 e n. 91 la Giunta Comunale ha dato il via libera al progetto di dematerializzazione delle liste elettorali sezionali e generali e all’abbandono dell’archivio cartaceo anagrafico.

Due importanti innovazioni che consentiranno di modernizzare e semplificare l’attività amministrativa dell’ente, produrranno notevoli risparmi sui materiali di stampa e ridurranno sensibilmente il rischio di errori e omissioni nelle operazioni di annotazione e aggiornamento delle liste elettorali cartacee e delle schede anagrafiche individuali e di famiglia. Due cambiamenti epocali che pongono il Comune di Villa San Giovanni tra i più virtuosi e tra i primissimi in Calabria ad aver avviato in pieno il processo di digitalizzazione dei servizi demografici.

Con la dematerializzazione delle liste elettorali l’ente ha dato immediato seguito alle indicazioni della Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, n. 20 del 16 aprile 2021, avviando una nuova fase che porrà il documento informatico al centro dell’azione amministrativa, dando piena attuazione a quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale.

L’abbandono dell’archivio cartaceo anagrafico, invece, segue l’ingresso del Comune di Villa San Giovanni nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) avvenuto nel mese di novembre 2019 e ormai divenuto a pieno regime, e risponde alle prerogative del D.P.R. 17 luglio 2015 n. 126 e ai più recenti decreti di semplificazione che hanno autorizzato l’aggiornamento in formato elettronico delle schede individuali, di famiglia e di convivenza.

Meno carta, più digitale. Una trasformazione che proseguirà nei prossimi mesi con l’approdo dei servizi demografici comunali nell’App IO e sul portale ANPR, garantendo ai cittadini villesi la possibilità di accedere a tutti i servizi comunali direttamente da un pc o da uno smartphone.



Assessore

Pietro M.F.Caminiti