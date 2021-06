BAGNARA CALABRA Regolamento fondo sociale: è scontro in Consiglio comunale

comune-bagnara La seduta del Consiglio comunale si apre con un dibattito acceso. L'assessore alle politiche sociali Silvana Ruggiero si scaglia contro il capogruppo di "Rinascita per Bagnara", Adone Pistolesi, in merito al regolamento sul fondo sociale, non portato all'ordine del giorno perchè non è passato in commissione. Secondo Pistolesi, la commissione pecca di leggittimità: "Abbiamo chiesto gli strumenti democratici, chiediamo che venga fatto tutto secondo le regole".

Ma l'assessore non ci sta : "Si tratta solo di una ripicca - afferma la Ruggiero" - la gente non può aspettare. Sarebbe stata una questione di moralità portare il regolamento in Consiglio, bisogna guardare la finalità". Avviata poi la discussione sulla mozione presentata dal gruppo Rinascita per Bagnara sulla proposta collettivo Valarioti e che riguarda il diritto di voto agli studenti fuori sede. Il Consiglio ha accolto l'emendamento sulla proposta di legge Brescia.

In seguito il sindaco Gregorio Frosina ha risposto al gruppo "Rinascita per Bagnara" sulla richiesta di integrazione di altri punti. "Sono contrario alla discarica "La Zingara" e ho firmato la petizione in tal senso - ha detto Frosina - ma la questione va affrontata e istituita una commissione ad hoc composta da consiglieri, assessori, e membri delle associazioni locali. Dobbiamo valutare attentamente la situazione". Sulla questione è intervenuto anche l'avvocato Antonio Latella, coordinatore di Cittadinanza Attiva Pellegrina, il quale ha presentato un documento contenente dieci punti per motivare "il nostro no a quella discarica, in quelle condizioni. Abbiamo un piccolo bagaglio di esperienza".

Sul contenzioso sui canoni idrici ha risposto Giuseppe Marino responsabile dell'UOC 3 Finanziaria, Tributi, Commercio e Contenzioso del Comune di Bagnara Calabra.

Tina Ferrera