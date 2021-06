SCILLA Ordinanza del Comune: al via lo sgombero del suolo pubblico

scilla - chianalea La responsabile dell'area vigilanza, Barbara Latella, ha disposto lo sgombero dalle vie di Chianalea di tutte le occupazioni di suolo pubblico. Il provvedimento si è reso necessario perchè il borgo ha strade molto strette e in alcuni tratti la presenza di piante, fioriere e panchine impediscono di fatto il regolare passaggio dei pedoni e possono avere ripercussioni anche sul passaggio dei mezzi di soccorso o di pubblica utilità.

Chianalea nei mesi estivi è meta di tanti turisti e le vie di accesso sono di ridotte dimensioni. I mezzi autorizzati alla circolazione nella istituita zona a traffico limitato determinano problemi sull'incolumità del flusso dei pedoni. Esistono zone all'interno del borgo dove il passaggio dei mezzi è precluso. A seguito di un sopralluogo condotto dalla polizia locale, è stato riscontrato che nel borgo di Chianalea sussistono situazioni di intralcio e di ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

"L'occupazione arbitraria e abusiva del suolo pubblico - si legge nell'avviso - espone il territorio ad episodi spesso cronici di incuria, degrado e grave compromissione o alterazione del decoro urbano, oltre che determinare l'illeggittima sottrazione degli spazi alla libera fruibilità dell'intera collettività".

Tutti coloro i quali hanno occupato abusivamente il suolo pubblico dovranno provvedere allo sgombero e al ripristino dello stato dei luoghi se l'occupazione indebita abbia causato modifiche o danni agli arredi pubblici. Nel caso in cui non sia possibile risalire alla persona che abbia occupato abusivamente il suolo, il Comune provvederà allo sgombero coattivo e al ripristino dei luoghi. Il materiale rimosso sarà custodito in locali comunali e potrà essere restitutito ai proprietari dopo il pasgamento della sanzione e il rimborso delle spese sostenute.

Tina Ferrera